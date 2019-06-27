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Расписание матчей
Кубок Африки
Мадагаскар - Бурунди
Мадагаскар - Бурунди: обзор матча 27 июня 2019
Мадагаскар
27.06.2019, четверг, 17:30
Кубок африканских наций, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Бурунди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мадагаскар - Бурунди
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0
0
Желтые карточки
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0
Матчи команд
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
4 : 0
02.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 5
28.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Мадагаскар
2 : 0
17.11.2025
Экваториальная Гвинея
Бурунди
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
5 : 0
26.05.2026
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Габон
2 : 0
14.10.2025
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Бурунди
0 : 1
09.10.2025
Кения
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гамбия
2 : 0
09.09.2025
Бурунди
Информация о матче
Стадион:
Стадион Александрия
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