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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Монреаль
Лос-Анджелес - Монреаль: обзор матча 25 мая 2019
Лос-Анджелес
25.05.2019, суббота, 05:30
США. МЛС
4 : 2
Завершен
Монреаль
28'
К. Вела
84'
С. Таидер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес - Монреаль
84'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Таидер
Желтая карточка
У. Циммерман
83'
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
28'
Начало матча
Статистика матча Лос-Анджелес - Монреаль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
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Лос-Анджелес
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