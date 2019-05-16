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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Орландо Сити
Сиэтл - Орландо Сити: обзор матча 16 мая 2019
Сиэтл
16.05.2019, четверг, 05:30
США. МЛС
2 : 1
Завершен
Орландо Сити
19'
Р. Руидиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сиэтл - Орландо Сити
79'
Желтая карточка
Д. Дуайер
ГОЛ! 1:0!
Р. Руидиас
Пас отдал
Б. Смит
19'
Начало матча
Статистика матча Сиэтл - Орландо Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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