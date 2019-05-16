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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Генк
Андерлехт - Генк: обзор матча 16 мая 2019
Андерлехт
16.05.2019, четверг, 21:30
Бельгия. Плей-офф, 9 тур
1 : 1
Завершен
Генк
65'
Я. Боласи
11'
Б. Хейнен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Генк
ГОЛ! 1:1!
Я. Боласи
Пас отдал
А. Салемакерс
65'
57'
Желтая карточка
Й. Меле
Желтая карточка
И. Сантини
44'
Желтая карточка
С. Борнау
39'
Желтая карточка
Я. Боласи
36'
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хейнен
Пас отдал
Й. Меле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
24
Свен Кумс
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
44
Петер Зули
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
3-3-1-1
1
Дидийон
33
Борнау
5
Кара
8
Аппиа
24
Кумс
16
Требель
11
Боласи
56
Салемакерс
18
Сантини
4-3-1-2
20
Вукович
26
Лукуми
6
Деваст
21
Меле
21
Уронен
16
Берге
17
Малиновский
8
Хейнен
10
Ито
19
Троссард
25
Саматта
Остались в запасе
Андерлехт
Генк
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
44
Петер Зули
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
44
Петер Зули
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Андерлехт - Генк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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