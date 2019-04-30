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Тоттенхэм - Аякс
Тоттенхэм - Аякс: обзор матча 30 апреля 2019
Тоттенхэм
30.04.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Аякс
15'
Д. ван де Бек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Аякс
87'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Х. Зиеш
Замена
Х. Фойт
️️️️
К. Триппьер
82'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
79'
64'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Л. Шоне
62'
Желтая карточка
Й. Велтман
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Я. Вертонген
39'
Травма
Я. Вертонген
38'
30'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Х. Зиеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Лассе Шоне
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
22
Хаким Зиеш
РФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-3-3-1
1
Льорис
6
Санчес
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
3
Роуз
2
Ваньяма
2
Триппьер
24
Эриксен
8
Алли
7
Моура
12
Льоренте
4-1-2-2-1
24
Онана
34
Велтман
17
Блинд
4
де Лигт
3
Тальяфико
20
Шоне
6
ван де Бек
21
де Йонг
7
Нерес
10
Тадич
22
Зиеш
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
2
Триппьер
8
Фойт
8
Фойт
2
Триппьер
14
Вертонген
17
Сиссоко
17
Сиссоко
14
Вертонген
20
Шоне
3
Мазрауи
3
Мазрауи
20
Шоне
22
Зиеш
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
22
Зиеш
Остались в запасе
Тоттенхэм
Аякс
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Тоттенхэм - Аякс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
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