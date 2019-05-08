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Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Тоттенхэм
Аякс - Тоттенхэм: обзор матча 08 мая 2019
Аякс
08.05.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
2 : 3
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
5'
М. де Лигт
35'
Х. Зиеш
55'
Л. Моура
59'
Л. Моура
90+6'
Л. Моура
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Тоттенхэм
90'
+6
ГОЛ! 2:3!
Л. Моура
Пас отдал
Д. Алли
Желтая карточка
А. Онана
90'
+5
Замена
Л. Магальян
️️️️
Д. ван де Бек
90'
82'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
81'
Замена
Э. Ламела
️️️️
К. Триппьер
Желтая карточка
Х. Зиеш
77'
76'
Желтая карточка
Д. Роуз
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
К. Дольберг
67'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Л. Шоне
60'
59'
ГОЛ! 2:2!
Л. Моура
55'
ГОЛ! 2:1!
Л. Моура
Пас отдал
Д. Алли
Желтая карточка
К. Дольберг
50'
46'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
В. Ваньяма
ГОЛ! 2:0!
Х. Зиеш
Пас отдал
Д. Тадич
35'
16'
Желтая карточка
М. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
М. де Лигт
Пас отдал
Л. Шоне
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Лассе Шоне
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЛФ
22
Хаким Зиеш
РФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
8
Деле Алли
ЛФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-1-2
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
4
де Лигт
3
Мазрауи
20
Шоне
6
ван де Бек
21
де Йонг
10
Тадич
9
Дольберг
22
Зиеш
4-1-1-3-1
1
Льорис
2
Триппьер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
3
Роуз
2
Ваньяма
17
Сиссоко
7
Моура
24
Эриксен
7
Сон
8
Алли
9
Дольберг
24
Синкгравен
24
Синкгравен
9
Дольберг
20
Шоне
34
Велтман
34
Велтман
20
Шоне
6
ван де Бек
16
Магальян
16
Магальян
6
ван де Бек
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
2
Триппьер
9
Ламела
9
Ламела
2
Триппьер
2
Ваньяма
12
Льоренте
12
Льоренте
2
Ваньяма
Остались в запасе
Аякс
Тоттенхэм
14
Бруну Варела
ВР
20
Дани де Вит
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
14
Бруну Варела
ВР
20
Дани де Вит
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Аякс - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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