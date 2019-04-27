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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге
Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге: обзор матча 27 апреля 2019
Зюлте-Варегем
27.04.2019, суббота, 21:00
Бельгия. Плей-офф, 6 тур
6 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
11'
Х. Харбауи
38'
Т. Бонгонда
40'
Х. Харбауи
56'
С. Уолш
61'
Х. Харбауи (П)
80'
Т. Бонгонда
74'
Д. Бруно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге
ГОЛ! 6:1!
Т. Бонгонда
80'
Желтая карточка
С. Уолш
74'
74'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Д. Бруно
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Х. Харбауи
61'
ГОЛ! 4:0!
С. Уолш
56'
52'
Желтая карточка
С. Гакпе
ГОЛ! 3:0!
Х. Харбауи
Пас отдал
Т. Бонгонда
40'
ГОЛ! 2:0!
Т. Бонгонда
38'
ГОЛ! 1:0!
Х. Харбауи
Пас отдал
Д. Де Фаув
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Серкль Брюгге
1
Пауль Нарди
ВР
23
Ллойд Палун
ЦЗ
4
Жереми Таравель
ЦЗ
9
Джанни Бруно
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Джимми де Вульф
Зюлте-Варегем
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Серкль Брюгге
55
Наомити Уэда
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
3-1-1-1
2
Де Фаув
23
Бюрки
14
Уолш
15
Сек
10
Бонгонда
99
Харбауи
2-2
1
Нарди
23
Палун
4
Таравель
6
Гакпе
9
Бруно
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Серкль Брюгге
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
55
Наомити Уэда
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Джимми де Вульф
Остались в запасе
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
55
Наомити Уэда
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Главный тренер
Джимми де Вульф
Статистика матча Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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