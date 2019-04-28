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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед
Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед: обзор матча 28 апреля 2019
Миннесота Юнайтед
28.04.2019, воскресенье, 20:30
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед
45'
Желтая карточка
С. Бирнбаум
Желтая карточка
Р. Метанир
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
1
Вито Манноне
ВР
3
Айк Опара
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
29
Леонардо Хара
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
13
Этан Финлэй
ЦП
18
Кевин Молино
ЦП
Ди Си Юнайтед
18
Крис Сейтц
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
3-1-2
1
Манноне
3
Опара
19
Метанир
15
Миллер
6
Алонсо
21
Грегуш
6
Шуллер
3-1-1
28
Хамид
29
Хара
13
Бриллант
15
Бирнбаум
32
Акоста
32
Руни
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Ди Си Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
13
Этан Финлэй
ЦП
18
Кевин Молино
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
18
Крис Сейтц
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
22
Бобби Шаттлвос
ВР
13
Этан Финлэй
ЦП
18
Кевин Молино
ЦП
Остались в запасе
18
Крис Сейтц
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Трой Лесесне
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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Ди Си Юнайтед
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