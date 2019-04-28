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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Колорадо
Атланта Юнайтед - Колорадо: обзор матча 28 апреля 2019
Атланта Юнайтед
28.04.2019, воскресенье, 01:00
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Колорадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атланта Юнайтед - Колорадо
35'
Желтая карточка
С. Николсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
Колорадо
1
Клинт Ирвин
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
2-1-1
1
Гьюзан
6
Нагбе
20
Ши
10
Мартинес
77
Мартинес
3-1-1
1
Ховард
12
Розенберри
15
Смит
3
Акоста
19
Николсон
9
Камара
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Колорадо
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
1
Клинт Ирвин
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
Остались в запасе
1
Клинт Ирвин
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Атланта Юнайтед - Колорадо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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