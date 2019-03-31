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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вендсюссель - Хобро
Вендсюссель - Хобро: обзор матча 31 марта 2019
Вендсюссель
31.03.2019, воскресенье, 13:00
Дания. Плей-офф, 27 тур
3 : 3
Завершен
Хобро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вендсюссель - Хобро
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0
0
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0
Матчи команд
Вендсюссель
Дания. Плей-офф, 32 тур
Вендсюссель
0 : 0
26.04.2019
Рандерс
Дания. Плей-офф, 31 тур
Хобро
3 : 2
22.04.2019
Вендсюссель
Дания. Плей-офф, 30 тур
Ольборг
1 : 1
17.04.2019
Вендсюссель
Дания. Плей-офф, 29 тур
Вендсюссель
1 : 0
13.04.2019
Ольборг
Дания. Плей-офф, 28 тур
Рандерс
1 : 1
06.04.2019
Вендсюссель
Хобро
Дания. Суперлига, 6 тур
Хорсенс
3 : 2
08.07.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 5 тур
Хобро
2 : 3
05.07.2020
Рандерс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
4 : 0
16.06.2020
Хобро
Информация о матче
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Бизоза ушел из «Уфы» в «Вендсюссель». Он планировал выиграть РПЛ и выйти в Лигу чемпионов
2021.08.28 19:35
6
Российские клубы интересуются нападающим сборной Армении Бабаяном
2020.10.09 13:55
Бизоза ушел из «Уфы» в «Вендсюссель». Он планировал выиграть РПЛ и выйти в Лигу чемпионов
2021.08.28 19:35
6
Российские клубы интересуются нападающим сборной Армении Бабаяном
2020.10.09 13:55
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