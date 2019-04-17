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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Вендсюссель
Ольборг - Вендсюссель: обзор матча 17 апреля 2019
Ольборг
17.04.2019, среда, 19:00
Дания. Плей-офф, 30 тур
1 : 1
Завершен
Вендсюссель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Вендсюссель
89'
Желтая карточка
Т. Конате
Начало матча
Статистика матча Ольборг - Вендсюссель
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Вендсюссель
Дания. Плей-офф, 32 тур
Вендсюссель
0 : 0
26.04.2019
Рандерс
Дания. Плей-офф, 31 тур
Хобро
3 : 2
22.04.2019
Вендсюссель
Дания. Плей-офф, 30 тур
Ольборг
1 : 1
17.04.2019
Вендсюссель
Дания. Плей-офф, 29 тур
Вендсюссель
1 : 0
13.04.2019
Ольборг
Дания. Плей-офф, 28 тур
Рандерс
1 : 1
06.04.2019
Вендсюссель
Информация о матче
Стадион:
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Ольборг
Вендсюссель
Бизоза ушел из «Уфы» в «Вендсюссель». Он планировал выиграть РПЛ и выйти в Лигу чемпионов
2021.08.28 19:35
6
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
Бизоза ушел из «Уфы» в «Вендсюссель». Он планировал выиграть РПЛ и выйти в Лигу чемпионов
2021.08.28 19:35
6
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