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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Филадельфия Юнион
Цинциннати - Филадельфия Юнион: обзор матча 31 марта 2019
Цинциннати
31.03.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
0 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
47'
М. Фабиан
58'
Д. Аккам
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Цинциннати - Филадельфия Юнион
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Аккам
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Фабиан
Пас отдал
Д. Аккам
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Цинциннати
16
Кеннет Сайеф
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
Филадельфия Юнион
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
2-2-1
12
Депланье
4
Хагглунд
6
Бертоне
13
Ульоа
23
Манне
1-4
18
Блэйк
28
Гэддис
6
Медуньянин
10
Фабиан
11
Аккам
11
Бедойя
Остались в запасе
Цинциннати
Филадельфия Юнион
16
Кеннет Сайеф
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
16
Кеннет Сайеф
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
Остались в запасе
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
Главный тренер
Пэт Нунан
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Цинциннати - Филадельфия Юнион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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