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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед: обзор матча 30 марта 2019
Нью-Инглэнд Революшн
30.03.2019, суббота, 21:00
США. МЛС
2 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
10'
Х. Анибаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
Э. Кастильо
74'
Желтая карточка
Х. Анибаба
72'
70'
Желтая карточка
О. Алонсо
54'
Желтая карточка
Р. Метанир
Желтая карточка
К. Хиль
45'
+2
12'
Желтая карточка
А. Опара
ГОЛ! 1:0!
Х. Анибаба
Пас отдал
К. Хиль
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
2
Халил Анибаба
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Миннесота Юнайтед
1
Вито Манноне
ВР
19
Ромен Метанир
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
21
Ян Грегуш
ЦП
13
Этан Финлэй
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Нью-Инглэнд Революшн
29
Вилфрид Заибо
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
4-2-2
55
Кроппер
88
Фаррелл
28
Мансьенн
21
Кастильо
2
Анибаба
10
Хиль
12
Калдуэлл
17
Агудело
10
Банбери
3-1-2
1
Манноне
19
Метанир
5
Кальво
3
Опара
6
Алонсо
21
Грегуш
13
Финлэй
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Миннесота Юнайтед
29
Вилфрид Заибо
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
15
Эрик Миллер
ПЗ
22
Бобби Шаттлвос
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
29
Вилфрид Заибо
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
Остались в запасе
15
Эрик Миллер
ПЗ
22
Бобби Шаттлвос
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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