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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Нью-Инглэнд Революшн
Даллас - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 03 марта 2019
Даллас
03.03.2019, воскресенье, 00:30
США. МЛС
1 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
57'
К. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Даллас - Нью-Инглэнд Революшн
Желтая карточка
Д. Баджи
71'
70'
Желтая карточка
А. Млинар
57'
ГОЛ! 0:1!
К. Хиль
Пас отдал
А. Млинар
Желтая карточка
Р. Циглер
56'
19'
Желтая карточка
В. Заибо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
2
Халил Анибаба
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
77
Диего Факундес
ЦФ
2-2-1
44
Гонсалес
3
Циглер
24
Хеджес
24
Холлингшид
11
Груэсо
14
Баджи
2-4-2
18
Найтон
21
Кастильо
2
Анибаба
29
Заибо
10
Хиль
20
Млинар
12
Калдуэлл
17
Агудело
10
Банбери
Остались в запасе
Даллас
Нью-Инглэнд Революшн
Главный тренер
Нико Эстевес
55
Коди Кроппер
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Даллас - Нью-Инглэнд Революшн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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Даллас
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