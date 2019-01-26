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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Бернли
Манчестер Сити - Бернли: обзор матча 26 января 2019
Манчестер Сити
26.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
5 : 0
Завершен
Бернли
23'
Г. Жезус
52'
Б. Силва
61'
К. Де Брюйне
73'
К. Лонг (АГ)
85'
С. Агуэро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Бернли
ГОЛ с пенальти! 5:0!
С. Агуэро
85'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
К. Лонг
73'
ГОЛ! 3:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Марез
61'
ГОЛ! 2:0!
Б. Силва
Пас отдал
К. Де Брюйне
52'
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Данило
23'
Желтая карточка
К. Уокер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
3
Стивен Уорд
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
30
Отаменди
13
Данило
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
20
Силва
11
Де Брюйне
26
Марез
9
Жезус
4-4-1-1
1
Поуп
23
Гибсон
6
Тарковски
13
Лонг
18
Тэйлор
3
Уорд
16
Дефур
29
Хендрик
11
Брэди
11
Макнил
11
Выдра
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бернли
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Джо Харт
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Манчестер Сити - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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