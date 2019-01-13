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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Беневенто
Интер - Беневенто: обзор матча 13 января 2019
Интер
13.01.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
6 : 2
Завершен
Беневенто
3'
М. Икарди (П)
7'
А. Кандрева
45+1'
Дальберт
48'
Л. Мартинес
66'
Л. Мартинес
90+5'
А. Кандрева
58'
Р. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Беневенто
ГОЛ! 6:1!
А. Кандрева
Пас отдал
Ж. Мариу
90'
+5
ГОЛ! 5:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
И. Перишич
66'
58'
ГОЛ! 4:1!
Р. Инсинье
ГОЛ! 4:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
И. Перишич
48'
ГОЛ! 3:0!
Дальберт
Пас отдал
И. Перишич
45'
+1
Желтая карточка
Р. Гальярдини
18'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
12'
ГОЛ! 2:0!
А. Кандрева
7'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Икарди
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Беневенто
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Беневенто
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
4-1-2-1-2
93
Паделли
29
Дальберт
13
Раноккия
37
Шкриньяр
24
Врсалько
77
Брозович
21
Гальярдини
87
Кандрева
5
Перишич
10
Мартинес
9
Икарди
3-1-2
3
Летизия
17
Ди Кьяра
51
Антеи
70
Тельо
94
Инсинье
9
Кода
Остались в запасе
Интер
Беневенто
44
Раджа Наингголан
ЦП
1
Самир Ханданович
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
1
Самир Ханданович
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Интер - Беневенто
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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