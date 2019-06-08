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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Беларусь - Германия
Беларусь - Германия: обзор матча 08 июня 2019
Беларусь
08.06.2019, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Германия
13'
Л. Сане
62'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Германия
Желтая карточка
Н. Корзун
90'
+4
81'
Замена
Л. Горецка
️️️️
И. Гюндоган
Желтая карточка
И. Шитов
77'
76'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Ройс
71'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
С. Гнабри
Замена
М. Гордейчук
️️️️
Ю. Ковалев
69'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Лаптев
63'
62'
ГОЛ! 0:2!
М. Ройс
Пас отдал
М. Гинтер
Замена
Н. Корзун
️️️️
В. Громыко
57'
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
Пас отдал
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
4
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
18
Иван Маевский
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
19
Юрий Ковалев
ПП
11
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Нико Шульц
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Марко Ройс
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Йоахим Лев
Беларусь
22
Андрей Климович
ВР
23
Павел Нехайчик
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
15
Никита Корзун
ЦП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Никлас Штарк
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Леон Горецка
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
4-4-1-1
1
Гутор
4
Мартынович
5
Поляков
14
Наумов
4
Шитов
18
Маевский
2
Драгун
5
Володько
19
Ковалев
10
Громыко
11
Лаптев
3-3-1-3
1
Нойер
16
Клостерманн
4
Та
15
Зюле
4
Гинтер
6
Киммих
0
Шульц
21
Гюндоган
19
Сане
11
Ройс
20
Гнабри
19
Ковалев
11
Гордейчук
11
Гордейчук
19
Ковалев
10
Громыко
15
Корзун
15
Корзун
10
Громыко
11
Лаптев
11
Скавыш
11
Скавыш
11
Лаптев
20
Гнабри
7
Дракслер
7
Дракслер
20
Гнабри
21
Гюндоган
8
Горецка
8
Горецка
21
Гюндоган
11
Ройс
14
Брандт
14
Брандт
11
Ройс
Остались в запасе
Беларусь
Германия
22
Андрей Климович
ВР
23
Павел Нехайчик
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Игорь Стасевич
ЦП
Главный тренер
Игорь Криушенко
12
Кевин Трапп
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Никлас Штарк
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
22
Андрей Климович
ВР
23
Павел Нехайчик
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Игорь Стасевич
ЦП
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Никлас Штарк
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Беларусь - Германия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Борисов-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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