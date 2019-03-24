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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Казахстан - Россия
Казахстан - Россия: обзор матча 24 марта 2019
Казахстан
24.03.2019, воскресенье, 17:00
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 2 тур
0 : 4
Завершен
Россия
19'
Д. Черышев
45+2'
Д. Черышев
52'
А. Дзюба
62'
А. Бейсебеков (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Россия
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
90'
+3
Замена
Г. Жуков
️️️️
Ю. Перцух
86'
82'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Дзюба
72'
Замена
А. Миранчук
️️️️
И. Ахметов
70'
Желтая карточка
Д. Черышев
Желтая карточка
Е. Ахметов
64'
62'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
А. Бейсебеков
61'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Ионов
60'
Травма
А. Ионов
Желтая карточка
И. Куат
59'
Замена
Б. Турисбек
️️️️
Р. Муртазаев
59'
52'
ГОЛ! 0:3!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Черышев
Желтая карточка
Г. Суюмбаев
49'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Черышев
Пас отдал
А. Дзюба
Замена
Я. Вороговский
️️️️
Ю. Логвиненко
29'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Черышев
Пас отдал
А. Ионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Дмитрий Непогодов
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
23
Юрий Логвиненко
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ПАЗ
14
Юрий Перцух
ОП
0
Александер Меркель
ЦП
5
Исламбек Куат
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
14
Роман Муртазаев
ЦФ
Россия
1
Гилерме
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
7
Магомед Оздоев
ЦП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Максим Федин
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
0
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
8
Бауржан Турисбек
ЦФ
Россия
1
Антон Шунин
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
21
Федор Чалов
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Непогодов
16
Суюмбаев
2
Малый
6
Ахметов
23
Логвиненко
14
Перцух
21
Бейсебеков
0
Меркель
5
Куат
19
Зайнутдинов
14
Муртазаев
4-3-2-1
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
7
Оздоев
14
Ахметов
8
Газинский
20
Ионов
6
Черышев
22
Дзюба
14
Перцух
7
Жуков
7
Жуков
14
Перцух
23
Логвиненко
11
Вороговский
11
Вороговский
23
Логвиненко
14
Муртазаев
8
Турисбек
8
Турисбек
14
Муртазаев
20
Ионов
3
Игнатьев
3
Игнатьев
20
Ионов
14
Ахметов
11
Миранчук
11
Миранчук
14
Ахметов
22
Дзюба
21
Чалов
21
Чалов
22
Дзюба
Остались в запасе
Казахстан
Россия
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
20
Максим Федин
ПВ
12
Игорь Шацкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
0
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
1
Антон Шунин
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
21
Антон Миранчук
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
20
Максим Федин
ПВ
12
Игорь Шацкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
0
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
21
Антон Миранчук
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Казахстан - Россия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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