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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм: обзор матча 19 декабря 2018
Арсенал
19.12.2018, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
20'
Х. Сон
59'
Д. Алли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Тоттенхэм
90'
+2
Желтая карточка
К. Эриксен
86'
Желтая карточка
Д. Алли
79'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Г. Джака
77'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
М. Гендузи
65'
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Алли
Пас отдал
Г. Кейн
Замена
А. Ляказетт
️️️️
А. Ивоби
58'
58'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Л. Моура
Замена
Л. Косиельни
️️️️
Г. Мхитарян
46'
Желтая карточка
М. Гендузи
45'
+3
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Алли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Деле Алли
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
2-2-4-1-1
1
Чех
18
Монреаль
19
Папастатопулос
34
Джака
34
Торрейра
22
Мхитарян
21
Рэмзи
6
Гендузи
2
Мэйтленд-Найлс
17
Ивоби
7
Обамеянг
4-1-2-3
13
Газзанига
2
Триппьер
3
Роуз
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
4
Уинкс
17
Сиссоко
8
Алли
7
Моура
24
Эриксен
7
Сон
22
Мхитарян
6
Косиельни
6
Косиельни
22
Мхитарян
6
Гендузи
9
Нкетиа
9
Нкетиа
6
Гендузи
17
Ивоби
91
Ляказетт
91
Ляказетт
17
Ивоби
7
Сон
9
Ламела
9
Ламела
7
Сон
7
Моура
9
Кейн
9
Кейн
7
Моура
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
34
Оливер Скипп
ОП
13
Михел Ворм
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Михел Ворм
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
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