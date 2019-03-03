Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лас-Пальмас - Эстремадура
Лас-Пальмас - Эстремадура: обзор матча 03 марта 2019
Лас-Пальмас
03.03.2019, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 28 тур
1 : 1
Завершен
Эстремадура
37'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Эстремадура
Желтая карточка
Р. Мир
90'
+1
Вторая желтая
Кала
83'
Желтая карточка
Кала
73'
Желтая карточка
А. Лемос
61'
42'
Желтая карточка
Ф. Тьенса Нуньес
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
Пас отдал
Д. Тимор
37'
Желтая карточка
А. де ла Белья
32'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Лас-Пальмас - Эстремадура
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Новости команд
Все
Лас-Пальмас
Эстремадура
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Причиной аварии с Рейесом могло стать превышение скорости. Вместе с футболистом погиб его кузен – они оба сгорели
2019.06.01 17:05
8
Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП
2019.06.01 14:12
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+