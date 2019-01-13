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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Луго - Эстремадура
Луго - Эстремадура: обзор матча 13 января 2019
Луго
13.01.2019, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 21 тур
1 : 1
Завершен
Эстремадура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луго - Эстремадура
8'
Желтая карточка
Ф. Тьенса Нуньес
Начало матча
Статистика матча Луго - Эстремадура
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
Информация о матче
Стадион:
Анчо Карро
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Луго
Эстремадура
Кубок Испании. «Атлетико» прошел «Луго» (3:1), Депай забил впервые с лета
2024.01.06 23:18
Причиной аварии с Рейесом могло стать превышение скорости. Вместе с футболистом погиб его кузен – они оба сгорели
2019.06.01 17:05
8
Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП
2019.06.01 14:12
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Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри»
2019.03.24 07:09
11
Вратарь «Луго» в день рождения забил гол со своей половины поля
2018.01.21 08:20
2
Кубок Испании. «Атлетико» прошел «Луго» (3:1), Депай забил впервые с лета
2024.01.06 23:18
Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри»
2019.03.24 07:09
11
Вратарь «Луго» в день рождения забил гол со своей половины поля
2018.01.21 08:20
2
Причиной аварии с Рейесом могло стать превышение скорости. Вместе с футболистом погиб его кузен – они оба сгорели
2019.06.01 17:05
8
Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП
2019.06.01 14:12
7
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