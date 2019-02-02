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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Кайсериспор
Йени Малатьяспор - Кайсериспор: обзор матча 02 февраля 2019
Йени Малатьяспор
02.02.2019, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Кайсериспор
19'
Д. Алексич
14'
А. Кравец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Кайсериспор
90'
+4
Желтая карточка
А. Тюран
90'
+2
Желтая карточка
Д. Тюрук
ГОЛ! 1:1!
Д. Алексич
19'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Кравец
Пас отдал
Д. Тюрук
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
12
Гильерме
АП
23
Тьеви
ПВ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Йени Малатьяспор
17
Бариш Алиджи
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
Кайсериспор
50
Александр Кучер
ЦЗ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
2-2-1
9
Алексич
30
Мина
12
Гильерме
23
Тьеви
77
Сисманоглу
3-2-2
1
Лунг
89
Тюран
22
Сэпунару
27
Кана-Бийик
9
Тюрук
9
Чери
11
Кравец
9
Булут
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Кайсериспор
17
Бариш Алиджи
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
50
Александр Кучер
ЦЗ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
17
Бариш Алиджи
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
Остались в запасе
50
Александр Кучер
ЦЗ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Йени Малатьяспор - Кайсериспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
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