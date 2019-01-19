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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Анкарагюджю
Галатасарай - Анкарагюджю: обзор матча 19 января 2019
Галатасарай
19.01.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 18 тур
6 : 0
Завершен
Анкарагюджю
1'
З. Гюмюш
21'
А. Оникуру
26'
З. Гюмюш
59'
А. Оникуру
63'
А. Оникуру
86'
Б. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Анкарагюджю
ГОЛ! 6:0!
Б. Ндиайе
86'
ГОЛ! 5:0!
А. Оникуру
Пас отдал
С. Фегули
63'
ГОЛ! 4:0!
А. Оникуру
Пас отдал
Фернандо
59'
Желтая карточка
Фернандо
37'
Желтая карточка
М. Линнес
31'
ГОЛ! 3:0!
З. Гюмюш
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
26'
ГОЛ! 2:0!
А. Оникуру
Пас отдал
Б. Ндиайе
21'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
16'
16'
Желтая карточка
Т. Пинту
4'
Желтая карточка
Т. Мулен
ГОЛ! 1:0!
З. Гюмюш
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
3
Майкон
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Анкарагюджю
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
23
Тьеви
ПВ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
16
Гекай Гюней
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
Анкарагюджю
26
Бакари Коне
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Муслера
3
Майкон
25
Мариано
25
Линнес
8
Фегули
5
Фернандо
20
Бельханда
5
Ндиайе
7
Оникуру
11
Гюмюш
3-1-1-1
8
Пинту
28
Арто
21
Джа-Джедже
91
Фати
23
Тьеви
75
Мулен
Остались в запасе
Галатасарай
Анкарагюджю
16
Гекай Гюней
ЦП
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
26
Бакари Коне
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
16
Гекай Гюней
ЦП
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
Остались в запасе
26
Бакари Коне
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Галатасарай - Анкарагюджю
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
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Галатасарай
Анкарагюджю
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
10:31
1
Батракова обвинили в том, что он провалил матч «Галатасарая»
10:10
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
9
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2
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5
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10:31
1
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10:10
1
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Вчера, 20:29
9
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Вчера, 19:17
2
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Вчера, 17:46
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2024.04.19 09:55
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2023.12.15 10:02
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2023.12.13 14:57
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2023.12.12 21:40
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2023.12.12 13:50
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