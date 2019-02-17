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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Эммен
Экселсиор - Эммен: обзор матча 17 февраля 2019
Экселсиор
17.02.2019, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 22 тур
2 : 1
Завершен
Эммен
65'
Д. Эккерт
59'
М. де Лиув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - Эммен
ГОЛ! 1:1!
Д. Эккерт
65'
59'
ГОЛ! 0:1!
М. де Лиув
Пас отдал
Д. Кавлан
Начало матча
Статистика матча Экселсиор - Эммен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
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Экселсиор
Эммен
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
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