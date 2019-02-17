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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - НАК Бреда
Аякс - НАК Бреда: обзор матча 17 февраля 2019
Аякс
17.02.2019, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 22 тур
5 : 0
Завершен
НАК Бреда
38'
Д. Тадич (П)
53'
К. Дольберг
67'
Д. Тадич
71'
Х. Зиеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - НАК Бреда
90'
+1
Желтая карточка
М. Кох
ГОЛ! 4:0!
Х. Зиеш
Пас отдал
Н. Мазрауи
71'
ГОЛ! 3:0!
Д. Тадич
67'
Желтая карточка
Х. Зиеш
65'
ГОЛ! 2:0!
К. Дольберг
Пас отдал
Х. Зиеш
53'
38'
Желтая карточка
Д. Дерви
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тадич
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
НАК Бреда
1
Бенжамин ван Лир
ВР
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
Главный тренер
Стейн Вревен
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
НАК Бреда
5
Карол Метс
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
4-4-2
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
4
де Лигт
3
Мазрауи
20
Шоне
21
де Йонг
22
Зиеш
6
ван де Бек
10
Тадич
7
Нерес
3-1
1
ван Лир
25
Дерви
4
Кох
2
Герсбах
10
Лундквист
Остались в запасе
Аякс
НАК Бреда
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Константинос Лампру
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
5
Карол Метс
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Константинос Лампру
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
5
Карол Метс
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Стейн Вревен
Статистика матча Аякс - НАК Бреда
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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