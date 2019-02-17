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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Роял Мускрон-Перувельц - Серкль Брюгге
Роял Мускрон-Перувельц - Серкль Брюгге: обзор матча 17 февраля 2019
Роял Мускрон-Перувельц
17.02.2019, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Роял Мускрон-Перувельц - Серкль Брюгге
40'
Желтая карточка
С. Гакпе
Желтая карточка
Н. Дюсенн
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Роял Мускрон-Перувельц
31
Бруно Годо
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
23
Сидни Фриде
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Серкль Брюгге
1
Пауль Нарди
ВР
4
Жереми Таравель
ЦЗ
23
Ллойд Палун
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Джимми де Вульф
Роял Мускрон-Перувельц
1
Вашо Вашич
ВР
3
Неманья Антонов
ЦЗ
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
Серкль Брюгге
25
Брайан Вандербуше
ВР
30
Ксавье Мерсье
ЦП
3-2-1
31
Годо
3
Дюсенн
23
Войвода
23
Фриде
34
Бойя
9
Лей
2-2-3
1
Нарди
4
Таравель
23
Палун
10
Траоре
11
Лусамба
6
Гакпе
9
Бруно
7
Кардона
Остались в запасе
Роял Мускрон-Перувельц
Серкль Брюгге
1
Вашо Вашич
ВР
3
Неманья Антонов
ЦЗ
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
Главный тренер
Глен де Бук
25
Брайан Вандербуше
ВР
30
Ксавье Мерсье
ЦП
Главный тренер
Джимми де Вульф
Остались в запасе
1
Вашо Вашич
ВР
3
Неманья Антонов
ЦЗ
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
Остались в запасе
25
Брайан Вандербуше
ВР
30
Ксавье Мерсье
ЦП
Главный тренер
Глен де Бук
Главный тренер
Джимми де Вульф
Статистика матча Роял Мускрон-Перувельц - Серкль Брюгге
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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