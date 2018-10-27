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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мальорка - Лас-Пальмас
Мальорка - Лас-Пальмас: обзор матча 27 октября 2018
Мальорка
27.10.2018, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 11 тур
2 : 2
Завершен
Лас-Пальмас
14'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Лас-Пальмас
Желтая карточка
А. Раильо
90'
+1
82'
Желтая карточка
Х. Сако
79'
Желтая карточка
С. Араухо
73'
Желтая карточка
Д. Кастельяно
59'
Желтая карточка
А. Лемос
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кастро
Пас отдал
С. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Мальорка - Лас-Пальмас
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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