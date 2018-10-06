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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лас-Пальмас - Алькоркон
Лас-Пальмас - Алькоркон: обзор матча 06 октября 2018
Лас-Пальмас
06.10.2018, суббота, 23:30
Испания. Сегунда, 8 тур
0 : 0
Завершен
Алькоркон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Алькоркон
72'
Желтая карточка
Э. Исрафилов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Тана
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Алькоркон
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Лас-Пальмас
13
Наужет Перес
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
21
Серхио Араухо
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Алькоркон
13
Рауль Лисоайн
ВР
4-1-3
1
Фернандес
5
Гарсия
16
Кала
3
де ла Белья
18
Лемос
24
Тимор
17
Мир
24
Кастро
24
Тана
2-1-2
20
Бургос
15
Лауре
23
Исрафилов
11
Касадесус
18
Муньос Муньос
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Алькоркон
17
Данни Блум
ЛВ
13
Наужет Перес
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
21
Серхио Араухо
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
13
Рауль Лисоайн
ВР
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
17
Данни Блум
ЛВ
13
Наужет Перес
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
21
Серхио Араухо
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Лас-Пальмас - Алькоркон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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Лас-Пальмас
Алькоркон
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5
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3
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12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
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