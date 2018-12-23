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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Генк
Эйпен - Генк: обзор матча 23 декабря 2018
Эйпен
23.12.2018, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Генк
13'
М. Саматта
20'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Генк
75'
Желтая карточка
Р. Малиновский
20'
ГОЛ! 0:2!
М. Саматта
Пас отдал
Й. Уронен
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Саматта
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
33
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
5
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
28
Эрик Оканси
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
21
Йоаким Меле
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Эйпен
77
Даниэль Миличевич
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
3-1
1
ван Кромбрадж
33
Кейта
22
Блондель
5
Пурлиганджи
28
Оканси
4-4-2
20
Вукович
4
Айду
6
Деваст
21
Уронен
21
Меле
8
Хейнен
8
Посуэло
17
Малиновский
28
Пайнтсил
25
Саматта
77
Ндонгала
Остались в запасе
Эйпен
Генк
77
Даниэль Миличевич
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
77
Даниэль Миличевич
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Эйпен - Генк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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