Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Роял Мускрон-Перувельц
Эйпен - Роял Мускрон-Перувельц: обзор матча 15 декабря 2018
Эйпен
15.12.2018, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Роял Мускрон-Перувельц
59'
М. Пурлиганджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Роял Мускрон-Перувельц
Желтая карточка
Ш. Кейта
86'
81'
Желтая карточка
Ф. Бойя
ГОЛ! 1:0!
М. Пурлиганджи
59'
45'
+1
Желтая карточка
М. Бакич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
22
Сиб Блондель
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
5
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Роял Мускрон-Перувельц
31
Бруно Годо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Эйпен
28
Эрик Оканси
ЦФ
Роял Мускрон-Перувельц
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
3-1
1
ван Кромбрадж
22
Блондель
33
Кейта
5
Пурлиганджи
21
Мулумба
2-2-1
31
Годо
23
Войвода
88
Бакич
34
Бойя
9
Лей
Остались в запасе
Эйпен
Роял Мускрон-Перувельц
28
Эрик Оканси
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
Главный тренер
Глен де Бук
Остались в запасе
28
Эрик Оканси
ЦФ
Остались в запасе
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Глен де Бук
Статистика матча Эйпен - Роял Мускрон-Перувельц
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Кервегстадион
Новости команд
Все
Эйпен
Роял Мускрон-Перувельц
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+