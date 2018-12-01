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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Серкль Брюгге
Шарлеруа - Серкль Брюгге: обзор матча 01 декабря 2018
Шарлеруа
01.12.2018, суббота, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
16'
К. Бенавенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Серкль Брюгге
Желтая карточка
Г. Анджелла
84'
Желтая карточка
К. Бенавенте
51'
38'
Желтая карточка
И. Кардона
37'
Желтая карточка
Ж. Таравель
ГОЛ! 1:0!
К. Бенавенте
Пас отдал
М. Бруно
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Серкль Брюгге
1
Пауль Нарди
ВР
23
Ллойд Палун
ЦЗ
4
Жереми Таравель
ЦЗ
6
Серж Гакпе
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Джимми де Вульф
Шарлеруа
15
Валентен Бауме
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
26
Адама Ньян
ЦФ
Серкль Брюгге
55
Наомити Уэда
ЦЗ
3-1-1-1
30
Пеннето
33
Анджелла
24
Дессоле
3
Виллемс
14
Бенавенте
17
Бруно
45
Осимхен
2-3
1
Нарди
23
Палун
4
Таравель
7
Кардона
9
Бруно
6
Гакпе
Остались в запасе
Шарлеруа
Серкль Брюгге
25
Нуриу
ЛЗ
15
Валентен Бауме
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
55
Наомити Уэда
ЦЗ
Главный тренер
Джимми де Вульф
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
15
Валентен Бауме
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
26
Адама Ньян
ЦФ
Остались в запасе
55
Наомити Уэда
ЦЗ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Джимми де Вульф
Статистика матча Шарлеруа - Серкль Брюгге
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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