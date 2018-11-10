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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Локерен
Зюлте-Варегем - Локерен: обзор матча 10 ноября 2018
Зюлте-Варегем
10.11.2018, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Локерен
87'
Н. де Паув
90+5'
Н. де Паув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Локерен
ГОЛ! 2:0!
Н. де Паув
Пас отдал
Т. Бонгонда
90'
+5
Желтая карточка
С. Уолш
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Н. де Паув
Пас отдал
М. Бодри
87'
79'
Желтая карточка
О. Бен Харуш
Желтая карточка
Д. Де Фаув
72'
54'
Желтая карточка
М. Мирич
47'
Желтая карточка
К. Овермейре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Локерен
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
21
Марко Мирич
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
14
Мехди Терки
ЦП
7
Антон Сарока
ЦФ
3-2-1-1
1
Боссут
2
Де Фаув
23
Бюрки
3
Бодри
13
Хейлен
14
Уолш
14
де Паув
10
Бонгонда
1-1-3-1
3
Дешахт
23
Маречек
14
Хуппертс
7
Овермейре
22
Скуласон
21
Мирич
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Локерен
69
Луи Бостин
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
Главный тренер
Свен Ванденбрук
13
Давино Верхульст
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
14
Мехди Терки
ЦП
7
Антон Сарока
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
Остались в запасе
13
Давино Верхульст
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
14
Мехди Терки
ЦП
7
Антон Сарока
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Статистика матча Зюлте-Варегем - Локерен
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
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Зюлте-Варегем
Локерен
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2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
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