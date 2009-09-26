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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Арсенал
Металлург - Арсенал: обзор матча 26 сентября 2009
Металлург
26.09.2009, суббота, 19:00
Чемпионат Украины, 8 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
7'
В. Аржанов
43'
И. Мазилу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Арсенал
Замена
️️️️
М. Калонас
+2
Замена
️️️️
А. Воробей
Замена
️️️️
Ч. Майкл Алози
Замена
️️️️
С. Закарлюка
Замена
️️️️
Жиль
ГОЛ! 1:1!
И. Мазилу
Желтая карточка
В. Вернидуб
ГОЛ! 1:0!
В. Аржанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
19
Василий Карауш
ЦП
15
Ким Пьюнграе
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
35
Александр Грицай
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
0
Жиль
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
3-1-4-2
22
Безотосный
27
Кривцов
15
Вернидуб
16
Мицейка
28
Тигорев
19
Карауш
17
Аржанов
10
Калонас
15
Пьюнграе
9
Рудыка
99
Алози
4-3-3
1
Рева
48
Данилов
23
Шершун
16
Евсеев
44
Симоненко
35
Грицай
4
Хомин
20
Закарлюка
7
Мазилу
9
Воробей
0
Жиль
Остались в запасе
Металлург
Арсенал
Главный тренер
Олег Лутков
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Металлург - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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