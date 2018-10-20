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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Фенербахче
Сивасспор - Фенербахче: обзор матча 20 октября 2018
Сивасспор
20.10.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Фенербахче
60'
Желтая карточка
И. Кейбаши
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
12
Карл Меджани
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Сивасспор
1
Серхио Рочет
ВР
82
Айдын Карабулут
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Фенербахче
13
Диего Рейес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
2-1-2
12
Меджани
3
Чифтци
37
Рыбалка
70
Робиньо
9
Демир
4-1-1-1-2
23
Текин
37
Шкртел
12
Кейбаши
33
Али Калдырым
2
Озбайраклы
33
Нойштедтер
99
Эльмас
24
Айю
9
Фрай
9
Сольдадо
Остались в запасе
Сивасспор
Фенербахче
1
Серхио Рочет
ВР
82
Айдын Карабулут
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
13
Диего Рейес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
82
Айдын Карабулут
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Рейес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Сивасспор - Фенербахче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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