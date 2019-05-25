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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Санкт-Галлен
Цюрих - Санкт-Галлен: обзор матча 25 мая 2019
Цюрих
25.05.2019, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
50'
С. Хелифи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Санкт-Галлен
Желтая карточка
У. Бангура
81'
Желтая карточка
С. Одей
78'
ГОЛ! 1:0!
С. Хелифи
Пас отдал
Л. Харабадзе
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
31
Леван Харабадзе
ЛЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
94
Салим Хелифи
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Санкт-Галлен
1
Деян Стоянович
ВР
4
Милан Вилотич
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
Санкт-Галлен
1
Даниэль Лопар
ВР
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
4-4-1
25
Брехнер
31
Харабадзе
13
Неф
4
Омераджич
17
Бангура
27
Шенбехлер
94
Хелифи
19
Маркезано
8
Домджони
98
Одей
2-3-1
1
Стоянович
30
Хефти
4
Вилотич
88
Квинтийя
10
Барнетта
4
Сьерро
7
Кутеса
Остались в запасе
Цюрих
Санкт-Галлен
1
Андрис Ванинс
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
Главный тренер
Деннис Хедигер
1
Даниэль Лопар
ВР
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Лопар
ВР
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Цюрих - Санкт-Галлен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
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