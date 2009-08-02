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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Карпаты
Металлист - Карпаты: обзор матча 02 августа 2009
Металлист
02.08.2009, воскресенье, 20:00
Чемпионат Украины, 3 тур
1 : 0
Завершен
Карпаты
88'
П. Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Карпаты
+4
Замена
А. Гурский
️️️️
Е. Тарасенко
Желтая карточка
М. Обрадович
+3
Желтая карточка
О. Шелаев
+1
ГОЛ! 1:0!
П. Гуйе
Замена
О. Шелаев
️️️️
А. Еременко
Замена
С. Зенев
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
С. Кузнецов
Замена
Э. Даниэль Фредес
️️️️
С. Валяев
Желтая карточка
Д. Олейник
Желтая карточка
И. Милошевич
Желтая карточка
Зезето
Замена
Зезето
️️️️
С. Пшеничных
Желтая карточка
М. Девич
Замена
О. Голодюк
️️️️
А. Гурули
12'
Красная карточка
А. Ткачук
Желтая карточка
А. Федецкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Эдмар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Самсон Годвин
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Александр Гурули
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
10
Эрнан Даниэль Фредес
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
25
Зезето
ЦФ
Карпаты
13
Юрий Мартыщук
ВР
88
Андрей Гурский
ЦЗ
33
Владимир Бидловский
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
4-3-1-2
29
Горяинов
19
Пшеничных
26
Обрадович
4
Березовчук
18
Гуйе
8
Эдмар
78
Валяев
20
Еременко
16
Олейник
32
Девич
7
Лысенко
4-2-3-1
22
Тлумак
15
Петривский
29
Тарасенко
4
Милошевич
44
Федецкий
19
Ткачук
7
Годвин
16
Худобяк
9
Гурули
9
Кожанов
79
Кузнецов
19
Пшеничных
25
Зезето
25
Зезето
19
Пшеничных
78
Валяев
10
Фредес
10
Фредес
78
Валяев
20
Еременко
5
Шелаев
5
Шелаев
20
Еременко
29
Тарасенко
88
Гурский
88
Гурский
29
Тарасенко
9
Гурули
32
Голодюк
32
Голодюк
9
Гурули
9
Кожанов
20
Зенев
20
Зенев
9
Кожанов
Остались в запасе
Металлист
Карпаты
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
33
Владимир Бидловский
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
13
Юрий Мартыщук
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
Остались в запасе
33
Владимир Бидловский
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
13
Юрий Мартыщук
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Металлист - Карпаты
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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