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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Шахтер
Ворскла - Шахтер: обзор матча 01 августа 2009
Ворскла
01.08.2009, суббота, 21:00
Чемпионат Украины, 3 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
75'
Д. Есин
45'
Р. Рац
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Шахтер
Замена
А. Чичиков
️️️️
Д. Кулаков
+2
Желтая карточка
А. Янузи
Желтая карточка
О. Красноперов
Замена
Р. Безус
️️️️
Й. Маркоски
ГОЛ! 1:1!
Д. Есин
Пас отдал
Д. Кулаков
Замена
Д. Агахова
️️️️
А. Гладкий
Желтая карточка
А. Гладкий
Замена
Илсиньо
️️️️
Жадсон
Замена
А. Янузи
️️️️
В. Сачко
Замена
К. Кравченко
️️️️
Фернандиньо
Желтая карточка
Д. Есин
ГОЛ! 0:1!
Р. Рац
Желтая карточка
Д. Цурри
Желтая карточка
А. Чижов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Филип Деспотовски
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
10
Жадсон
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
90
Роман Безус
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
77
Джулиус Агахова
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Долганский
16
Ярмаш
4
Даллку
17
Чеснаков
6
Цурри
15
Кулаков
7
Есин
32
Красноперов
0
Деспотовски
10
Маркоски
17
Сачко
3-3-1-2
30
Пятов
19
Чигринский
33
Чижов
15
Рац
5
Фернандиньо
44
Дуляй
18
Левандовски
10
Жадсон
4
Адриано
20
Гладкий
15
Кулаков
18
Чичиков
18
Чичиков
15
Кулаков
10
Маркоски
90
Безус
90
Безус
10
Маркоски
17
Сачко
9
Янузи
9
Янузи
17
Сачко
5
Фернандиньо
24
Кравченко
24
Кравченко
5
Фернандиньо
10
Жадсон
77
Илсиньо
77
Илсиньо
10
Жадсон
20
Гладкий
77
Агахова
77
Агахова
20
Гладкий
Остались в запасе
Ворскла
Шахтер
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
28
Артем Громов
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ворскла - Шахтер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Помощники судьи:
Николай Васюта
Виталий Демьяненко
Стадион:
Ворскла
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