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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Лос-Анджелес
Чикаго Файр - Лос-Анджелес: обзор матча 29 сентября 2018
Чикаго Файр
29.09.2018, суббота, 22:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
29'
Н. Николич (П)
66'
А. Катай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Лос-Анджелес
Желтая карточка
А. Катай
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
А. Катай
66'
Желтая карточка
Н. Николич
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Николич
29'
Желтая карточка
Д. МакКарти
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Майкл де Лиув
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Чикаго Файр
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Лос-Анджелес
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
26
Джош Перес
ЦФ
2-2-2
40
Винсент
2
Каппельхоф
13
МакКарти
31
Швайнштайгер
11
Николич
8
де Лиув
3-2-2
1
Миллер
33
Бейташур
2
Харви
25
Циммерман
6
Орта
10
Фейлхабер
25
Диоманде
10
Вела
Остались в запасе
Чикаго Файр
Лос-Анджелес
10
Александар Катай
ЛВ
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Остались в запасе
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Чикаго Файр - Лос-Анджелес
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Информация о матче
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