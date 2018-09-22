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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Сан-Хосе
Лос-Анджелес - Сан-Хосе: обзор матча 22 сентября 2018
Лос-Анджелес
22.09.2018, суббота, 22:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Сан-Хосе
41'
У. Циммерман
68'
У. Циммерман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Сан-Хосе
ГОЛ! 2:0!
У. Циммерман
Пас отдал
К. Вела
68'
52'
Желтая карточка
А. Годой
43'
Желтая карточка
Ф. Юнгвирт
ГОЛ! 1:0!
У. Циммерман
Пас отдал
К. Вела
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сан-Хосе
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
26
Джош Перес
ЦФ
Сан-Хосе
6
Ши Салинас
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
3-1-2
1
Миллер
33
Бейташур
25
Циммерман
2
Харви
24
Нгюйен
25
Диоманде
10
Вела
2-4-1
30
Каммингс
4
Кашия
10
Казаишвили
8
Хика
20
Годой
26
Юнгвирт
8
Вондоловски
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
6
Ши Салинас
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
26
Джош Перес
ЦФ
Остались в запасе
6
Ши Салинас
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Лос-Анджелес - Сан-Хосе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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