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СКА-Хабаровск - Локомотив
СКА-Хабаровск - Локомотив: обзор матча 15 июля 2009
СКА-Хабаровск
15.07.2009, среда, 12:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Локомотив
35'
А. Коновалов
43'
К. Гарбуз
51'
Д. Муджири (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Локомотив
Желтая карточка
Н. Сафрониди
+3
Замена
К. Суховерхов
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
Д. Полоз
️️️️
Д. Муджири
Замена
А. Чистяков
️️️️
К. Гарбуз
Замена
П. Кутас
️️️️
С. Нестеренко
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Муджири
Замена
Д. Войнов
️️️️
Фининьо
ГОЛ! 2:0!
К. Гарбуз
Пас отдал
Н. Сафрониди
ГОЛ! 1:0!
А. Коновалов
Желтая карточка
Фининьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
80
Вячеслав Запояска
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
13
Фининьо
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
0
Давид Муджири
(К)
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
70
Шарлес
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
СКА-Хабаровск
79
Максим Счастливцев
ВР
21
Александр Ковалев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
10
Александр Чистяков
ЦФ
20
Константин Суховерхов
ЦФ
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Локомотив
0
Иван Левенец
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
14
Никита Самохин
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
3-2-1-1
1
Кабанов
14
Епифанов
6
Казиханов
5
Нестеренко
70
Сафрониди
15
Коновалов
80
Запояска
8
Кармазиненко
3-1-5-1
1
Чех
11
Павлов
6
Беляев
13
Фининьо
88
Камболов
0
Муджири
30
Кочиш
70
Шарлес
4
Фомин
9
Гатагов
10
Минченков
19
Гарбуз
10
Чистяков
10
Чистяков
19
Гарбуз
8
Кармазиненко
20
Суховерхов
20
Суховерхов
8
Кармазиненко
5
Нестеренко
77
Кутас
77
Кутас
5
Нестеренко
13
Фининьо
21
Войнов
21
Войнов
13
Фининьо
0
Муджири
7
Полоз
7
Полоз
0
Муджири
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Локомотив
21
Александр Ковалев
ЦЗ
79
Максим Счастливцев
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
14
Никита Самохин
ЦП
0
Иван Левенец
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
11
Алан Чочиев
АП
Остались в запасе
21
Александр Ковалев
ЦЗ
79
Максим Счастливцев
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Самохин
ЦП
0
Иван Левенец
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев
А. Лагун (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
В. Проскурин (Воронеж)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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