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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак Тр - Динамо Загреб
Спартак Тр - Динамо Загреб: обзор матча 25 октября 2018
Спартак Тр
25.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Загреб
32'
А. Горбани
64'
М. Гавранович
77'
М. Оршич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак Тр - Динамо Загреб
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Оршич
71'
Желтая карточка
А. Адеми
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Гавранович
Желтая карточка
М. Чонка
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Горбани
32'
Желтая карточка
А. Горбани
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
1
Мартин Чуды
ВР
22
Мартин Тот
ЦЗ
20
Матуш Чонка
ЦЗ
21
Борис Годал
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
23
Якуб Рада
ОП
34
Лукас Грессак
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
10
Али Горбани
ЦФ
9
Томаш Оравец
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
31
Марко Лешкович
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Спартак Тр
31
Добривой Русов
ВР
3
Оливер Янсо
ЦЗ
26
Патрик Малецки
ЦП
28
Лукас Луптак
ЦП
6
Иржи Кулханек
ЦП
7
Давид Схиртладзе
ЦП
12
Филип Дангубич
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
3
Марио Муса
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Марио Будимир
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Чуды
22
Тот
20
Чонка
21
Годал
23
Рада
34
Грессак
8
Грендель
7
Чантуришвили
97
Йирка
9
Оравец
10
Горбани
4-2-3-1
1
Ливакович
30
Стоянович
55
Перич
13
Ррахмани
31
Лешкович
45
Адеми
14
Гояк
20
Хайрович
20
Ольмо
99
Оршич
19
Гавранович
Остались в запасе
Спартак Тр
Динамо Загреб
31
Добривой Русов
ВР
3
Оливер Янсо
ЦЗ
26
Патрик Малецки
ЦП
28
Лукас Луптак
ЦП
6
Иржи Кулханек
ЦП
7
Давид Схиртладзе
ЦП
12
Филип Дангубич
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
26
Иван Суньич
ОП
3
Марио Муса
ЦЗ
9
Марио Будимир
ЦФ
24
Даниэль Загорац
ВР
18
Садех Мохаррами
ПЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
31
Добривой Русов
ВР
3
Оливер Янсо
ЦЗ
26
Патрик Малецки
ЦП
28
Лукас Луптак
ЦП
6
Иржи Кулханек
ЦП
7
Давид Схиртладзе
ЦП
12
Филип Дангубич
ЦФ
Остались в запасе
26
Иван Суньич
ОП
3
Марио Муса
ЦЗ
9
Марио Будимир
ЦФ
24
Даниэль Загорац
ВР
18
Садех Мохаррами
ПЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Спартак Тр - Динамо Загреб
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
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