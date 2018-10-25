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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Лудогорец
АЕК - Лудогорец: обзор матча 25 октября 2018
АЕК
25.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Лудогорец
25'
Х. Ларена (П)
7'
Д. Лукоки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Лудогорец
90'
+1
Желтая карточка
Сисиньо
90'
Желтая карточка
Я. Горальски
47'
Желтая карточка
Натанаэль
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Ларена
25'
Желтая карточка
Э. Эвел
21'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лукоки
Пас отдал
Натанаэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Томас Янну
ЦЗ
6
Давид Катала
ЦЗ
20
Хоан Труйолс
ЦЗ
11
Тете Тете
ЦП
11
Хорхе Ларена
ЦП
8
Эктор Эвел
АП
10
Иван Тричковски
ЦФ
9
Апостолос Янну
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Лудогорец
33
Ренан
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
АЕК
25
Андреас Христодулу
ВР
21
Жан Гбаяра
ЦП
8
Акоран Баррера
ЦП
15
Факундо Гарсия
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
31
Константинос Константину
ЦФ
13
Жоан Томас
ЦФ
Лудогорец
19
Хорхе Броун
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
7
Димо Бакалов
ЦП
4-2-1-3
25
Тоньо
3
Гонсалес
6
Катала
20
Труйолс
19
Янну
11
Тете
11
Ларена
8
Эвел
2
Силва
9
Янну
10
Тричковски
4-1-2-1-2
33
Ренан
40
Сисиньо
25
Натанаэль
27
Моци
3
Недялков
15
Кампаньяро
84
Марселиньо
18
Дьяков
88
Вандерсон
9
Лукоки
13
Кешеру
Остались в запасе
АЕК
Лудогорец
25
Андреас Христодулу
ВР
21
Жан Гбаяра
ЦП
8
Акоран Баррера
ЦП
15
Факундо Гарсия
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
31
Константинос Константину
ЦФ
13
Жоан Томас
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
19
Хорхе Броун
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
7
Димо Бакалов
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
21
Жан Гбаяра
ЦП
8
Акоран Баррера
ЦП
15
Факундо Гарсия
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
31
Константинос Константину
ЦФ
13
Жоан Томас
ЦФ
Остались в запасе
19
Хорхе Броун
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
7
Димо Бакалов
ЦП
Главный тренер
Иньяки Астис
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча АЕК - Лудогорец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Стадион:
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