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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Рапид
Рейнджерс - Рапид: обзор матча 04 октября 2018
Рейнджерс
04.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
3 : 1
Завершен
Рапид
44'
А. Морелос
84'
Д. Тавернье (П)
90+4'
А. Морелос
42'
В. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Рапид
ГОЛ! 3:1!
А. Морелос
Пас отдал
Д. Кандеяш
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
А. Павлович
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Тавернье
84'
68'
Желтая карточка
Ш. Шваб
63'
Желтая карточка
М. Мюлдюр
51'
Желтая карточка
А. Иван
ГОЛ! 1:1!
А. Морелос
Пас отдал
Д. Тавернье
44'
Желтая карточка
А. МакГрегор
43'
42'
ГОЛ! 0:1!
В. Бериша
11'
Желтая карточка
В. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
29
Лассана Кулибали
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
40
Гленн Миддлтон
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
11
Эрос Грезда
ПВ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
6
Уорролл
6
Голдсон
20
Фланаган
2
Тавернье
29
Кулибали
37
Эрфилд
14
Эджария
77
Кент
9
Морелос
21
Кандеяш
3-1-2-4
30
Штребингер
18
Мюлдюр
44
Барач
6
Зоннляйтнер
21
Любичич
22
Шваб
99
Мург
20
Павлович
9
Иван
14
Бериша
19
Поцман
Остались в запасе
Рейнджерс
Рапид
3
Борна Баришич
ЛЗ
11
Эрос Грезда
ПВ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
40
Гленн Миддлтон
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
5
Боли Болинголи
ЛЗ
21
Тобиас Кнофлах
ВР
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
3
Борна Баришич
ЛЗ
11
Эрос Грезда
ПВ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
40
Гленн Миддлтон
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
21
Тобиас Кнофлах
ВР
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рейнджерс - Рапид
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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