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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дюделанж - Милан
Дюделанж - Милан: обзор матча 20 сентября 2018
Дюделанж
20.09.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
0 : 1
Завершен
Милан
59'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дюделанж - Милан
59'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
С. Кастильехо
Желтая карточка
К. Мальже
58'
Желтая карточка
Д. Премпе
56'
39'
Желтая карточка
А. Романьоли
11'
Желтая карточка
И. Абате
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюделанж
33
Джо Фрисинг
ВР
26
Джерри Премпе
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
39
Анисс Эль-Хрити
ЦЗ
29
Кевин Мальже
ЦЗ
6
Марк-Андре Крушка
ЦП
14
Клеман Кутюрье
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
22
Стелвио
ЦП
7
Доминик Штольц
АП
4
Давид Тюрпель
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Дюделанж
12
Ландри Боннефо
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
27
Брайан Мелисс
ЦЗ
8
Марио Покар
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
21
Патрик Штумпф
ЦФ
90
Николя Перес
ЦФ
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Ален Халилович
АП
4-4-1-1
33
Фрисинг
26
Премпе
39
Эль-Хрити
29
Мальже
5
Шнелл
6
Крушка
10
Синани
22
Стелвио
14
Кутюрье
7
Штольц
4
Тюрпель
4-1-2-1-2
25
Рейна
20
Абате
23
Кальдара
26
Романьоли
93
Лаксальт
8
Бакайоко
91
Бертолаччи
4
Маури
70
Кастильехо
16
Борини
9
Игуаин
Остались в запасе
Дюделанж
Милан
21
Патрик Штумпф
ЦФ
12
Ландри Боннефо
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
27
Брайан Мелисс
ЦЗ
8
Марио Покар
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
90
Николя Перес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
21
Патрик Штумпф
ЦФ
12
Ландри Боннефо
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
27
Брайан Мелисс
ЦЗ
8
Марио Покар
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
90
Николя Перес
ЦФ
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Карлос Фангейру
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Дюделанж - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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