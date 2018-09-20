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Вильярреал - Рейнджерс
Вильярреал - Рейнджерс: обзор матча 20 сентября 2018
Вильярреал
20.09.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа G, 1 тур
2 : 2
Завершен
Рейнджерс
1'
К. Бакка
69'
Ж. Морено
67'
С. Эрфилд
76'
К. Лафферти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Рейнджерс
76'
ГОЛ! 2:2!
К. Лафферти
Желтая карточка
Мигелон
72'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Касорла
69'
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Эрфилд
17'
Желтая карточка
К. Голдсон
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
18
Грэм Дорранс
ЦП
40
Гленн Миддлтон
ЦП
11
Эрос Грезда
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Андрес
23
Бонера
4
Руис
26
Мори
23
Педраса
14
Мигелон
8
Касорла
11
Сансоне
8
Форнальс
70
Бакка
9
Экамби
4-3-1-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
6
Уорролл
3
Баришич
37
Эрфилд
16
Халлидэй
29
Кулибали
77
Кент
9
Лафферти
21
Кандеяш
Остались в запасе
Вильярреал
Рейнджерс
1
Серхио Асенхо
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
11
Эрос Грезда
ПВ
2
Росс МакКрори
ОП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
40
Гленн Миддлтон
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
11
Эрос Грезда
ПВ
2
Росс МакКрори
ОП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
40
Гленн Миддлтон
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Вильярреал - Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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