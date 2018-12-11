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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Наполи
Ливерпуль - Наполи: обзор матча 11 декабря 2018
Ливерпуль
11.12.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
34'
М. Салах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Наполи
Желтая карточка
Э. Робертсон
90'
+1
Замена
Д. Ловрен
️️️️
Т. Александер-Арнольд
90'
Замена
Фабиньо
️️️️
Д. Милнер
85'
Желтая карточка
М. Салах
83'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Р. Фирмино
79'
70'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
67'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
62'
Замена
П. Зелински
️️️️
Ф. Руис
40'
Желтая карточка
К. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Милнер
34'
Желтая карточка
В. ван Дейк
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-1-2-1-2
1
Оспина
52
Максимович
39
Альбиоль
3
Кулибали
6
Мариу Руй
25
Аллан
8
Руис
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
12
Александер-Арнольд
6
Ловрен
6
Ловрен
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
6
Фабиньо
6
Фабиньо
20
Милнер
9
Фирмино
8
Кейта
8
Кейта
9
Фирмино
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
8
Руис
7
Зелински
7
Зелински
8
Руис
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
Остались в запасе
Ливерпуль
Наполи
22
Симон Миньоле
ВР
19
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
19
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ливерпуль - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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