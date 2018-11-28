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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Ливерпуль
ПСЖ - Ливерпуль: обзор матча 28 ноября 2018
ПСЖ
28.11.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
13'
Х. Бернат
37'
Неймар
45+1'
Д. Милнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ливерпуль
90'
+5
Желтая карточка
Н. Кейта
Желтая карточка
Неймар
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Э. Робертсон
90'
+1
Желтая карточка
В. ван Дейк
Замена
А. Рабьо
️️️️
К. Мбаппе
85'
84'
Желтая карточка
Д. Старридж
77'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Д. Милнер
71'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Р. Фирмино
66'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Вейналдум
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Э. Кавани
65'
Замена
Д. Алвес
️️️️
А. Ди Мария
65'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Милнер
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
Э. Кавани
37'
34'
Желтая карточка
Д. Гомес
Желтая карточка
М. Верратти
24'
17'
Желтая карточка
Д. Вейналдум
ГОЛ! 1:0!
Х. Бернат
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Буффон
3
Силва
5
Маркиньос
6
Керер
24
Бернат
3
Кимпембе
6
Верратти
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Мбаппе
10
Кавани
4-3-2-1
1
Алиссон
2
Гомес
6
Ловрен
4
ван Дейк
3
Робертсон
23
Вейналдум
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
11
Ди Мария
10
Алвес
10
Алвес
11
Ди Мария
10
Мбаппе
12
Рабьо
12
Рабьо
10
Мбаппе
10
Кавани
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Кавани
23
Вейналдум
8
Кейта
8
Кейта
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Шакири
10
Шакири
20
Милнер
9
Фирмино
15
Старридж
15
Старридж
9
Фирмино
Остались в запасе
ПСЖ
Ливерпуль
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
Главный тренер
Луис Энрике
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча ПСЖ - Ливерпуль
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
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