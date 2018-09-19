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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - ЦСКА
Виктория - ЦСКА: обзор матча 19 сентября 2018
Виктория
19.09.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
2 : 2
Завершен
ЦСКА
29'
М. Крменчик
41'
М. Крменчик
49'
Ф. Чалов
90+5'
Н. Влашич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - ЦСКА
Желтая карточка
Д. Лимберски
90'
+6
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Н. Влашич
Желтая карточка
Я. Коваржик
90'
+4
Замена
Л. Гейда
️️️️
Т. Горжава
89'
Желтая карточка
Я. Ржезничек
88'
86'
Желтая карточка
Р. Бекао
83'
Желтая карточка
А. Сигурдссон
81'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Ф. Чалов
Желтая карточка
Р. Хубник
80'
74'
Желтая карточка
Я. Бийол
74'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
А. Дзагоев
Замена
Я. Ржезничек
️️️️
М. Крменчик
73'
67'
Желтая карточка
И. Ахметов
Замена
А. Чермак
️️️️
Д. Коларж
64'
49'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
Н. Влашич
46'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Д. Ефремов
ГОЛ! 2:0!
М. Крменчик
Пас отдал
Д. Лимберски
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Крменчик
Пас отдал
Р. Ржезник
29'
4'
Желтая карточка
Д. Ефремов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
8
Давид Лимберски
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ПЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
7
Томаш Горжава
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
10
Ян Копиц
ПП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Виктория
16
Алеш Грушка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Козачик
8
Лимберски
4
Хубник
4
Перница
14
Ржезник
7
Горжава
17
Грошовски
26
Коларж
10
Копиц
19
Коваржик
21
Крменчик
3-2-1-3-1
35
Акинфеев
50
Бекао
15
Бийол
23
Чернов
6
Фернандес
14
Набабкин
66
Дзагоев
22
Ефремов
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
7
Горжава
2
Гейда
2
Гейда
7
Горжава
26
Коларж
47
Чермак
47
Чермак
26
Коларж
21
Крменчик
37
Ржезничек
37
Ржезничек
21
Крменчик
22
Ефремов
97
Ахметов
97
Ахметов
22
Ефремов
63
Чалов
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
63
Чалов
66
Дзагоев
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
66
Дзагоев
Остались в запасе
Виктория
ЦСКА
16
Алеш Грушка
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
22
Георгий Кырнац
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
16
Алеш Грушка
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
Остались в запасе
22
Георгий Кырнац
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Виктория - ЦСКА
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Доосан Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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