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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Бавария
Бенфика - Бавария: обзор матча 19 сентября 2018
Бенфика
19.09.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
10'
Р. Левандовски
54'
Р. Саншеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Бавария
88'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Х. Мартинес
79'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Х. Родригес
Замена
А. Живкович
️️️️
Ж. Фернандеш
76'
62'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Ф. Рибери
Замена
Рафа
️️️️
Э. Сальвио
62'
Замена
Габриэл
️️️️
Пицци
62'
54'
ГОЛ! 0:2!
Р. Саншеш
Пас отдал
Х. Родригес
52'
Желтая карточка
М. Хуммельс
Желтая карточка
Жардел
39'
Желтая карточка
Л. Фейса
22'
18'
Желтая карточка
Й. Киммих
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Алаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
18
Габриэл
ЦП
27
Рафа
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
28
Пауль Вилль
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-3-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
3
Диаш
33
Жардел
34
Алмейда
15
Фейса
83
Фернандеш
11
Сальвио
21
Пицци
10
Серви
9
Сеферович
3-2-3-1-1
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
15
Хуммельс
88
Мартинес
6
Киммих
10
Роббен
8
Саншеш
7
Рибери
23
Родригес
9
Левандовски
83
Фернандеш
14
Живкович
14
Живкович
83
Фернандеш
21
Пицци
18
Габриэл
18
Габриэл
21
Пицци
11
Сальвио
27
Рафа
27
Рафа
11
Сальвио
23
Родригес
27
Горецка
27
Горецка
23
Родригес
7
Рибери
7
Гнабри
7
Гнабри
7
Рибери
88
Мартинес
13
Мюллер
13
Мюллер
88
Мартинес
Остались в запасе
Бенфика
Бавария
99
Миле Свилар
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Пауль Вилль
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Пауль Вилль
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бенфика - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч! Игра
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