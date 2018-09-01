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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Стандард
Эйпен - Стандард: обзор матча 01 сентября 2018
Эйпен
01.09.2018, суббота, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Стандард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Стандард
44'
Желтая карточка
Р. Марин
Желтая карточка
Ш. Кейта
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
33
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Эйпен
5
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
28
Эрик Оканси
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
2-1-1
1
ван Кромбрадж
33
Кейта
22
Блондель
21
Мулумба
10
Полье
2-4-2
13
Очоа
19
Фай
13
Мянго
16
Карсела-Гонсалес
59
Цимирот
18
Марин
34
Лайфис
40
М'Поку
70
Са
Остались в запасе
Эйпен
Стандард
5
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
28
Эрик Оканси
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
5
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
28
Эрик Оканси
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Эйпен - Стандард
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
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